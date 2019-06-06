За даними розвідки, одного окупанта знищено

На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один поранений. Усього бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню.

Атакували українські позиції неподалік Талаківки, Водяного та Новогригорівки. На кожний обстріл противник отримав відповідь. За даними розвідки, одного окупанта - знищено, ще чотирьох - поранено.