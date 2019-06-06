На Донбасі бойовики 12 разів порушили режим тиші [ Редактировать ]
На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один поранений. Усього бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню.
Атакували українські позиції неподалік Талаківки, Водяного та Новогригорівки. На кожний обстріл противник отримав відповідь. За даними розвідки, одного окупанта - знищено, ще чотирьох - поранено.
по теме
На Донбасі загинув один український військовий
На Донбасі напередодні загинув один український військовий. За добу зафіксували 5 ворожих обстрілів. Російські окупанти атакували з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї
Володимир Зеленський звернувся до Росії через загострення конфлікту на Донбасі
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що демонстрація відкритої російської агресії - не найкращий фон для відновлення переговорів у Мінську
Втрати на Донбасі: ворожа ракета влучила у військову вантажівку
На Донбасі загинули двоє військових - вони доправляли харчі на позиції Об'єднаних сил, поблизу Новоселівки-2
Бойовики порушили режим тиші на Донбасі
Російські найманці застосували потужні міномети, БМП, протитанкові ракетні комплекси та снайперську зброю
На Донбасі під ворожий обстріл потрапило цивільне населення
Бойовики тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил. Ворожі кулі і снаряди зруйнували та пошкодили оселі мирних жителів