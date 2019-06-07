Украина представила окончательные ходатайства в Гаагском суде [ Редактировать ]
Украина просит Гаагский суд отклонить предварительные возражения России относительно наличия у суда юрисдикции в отношении иска Украины. Об этом заявила во время открытого слушания в Гааге заместитель главы МИД Елена Зеркаль и написала об этом в Facebook.
Зеркаль просит суд вынести решение и объявить, что в соответствии с положениями части 9 Статьи 79 регламента суда возражения, поданные Россией не имеют исключительно предварительного характера. Она заявила, что на этом завершает второй раунд аргументов Украины.
"Украина обратилась в этот суд как в последнюю инстанцию. Россия может чувствовать себя уполномоченным травить своих соседей и сеять нестабильность в мире. Однако мы не должны молчать, когда Россия нарушает международные договоры. Мы не должны поддаваться их манипуляциям", - говорится в сообщении.
В рамках иска Украина обвиняет Россию в нарушении двух конвенций: Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Ранее мы писали о том, что Украина обратилась в Гаагский суд из-за России.
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