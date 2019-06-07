Партія Володимира Гройсмана "Українська стратегія" провела свій перший з'їзд [ Редактировать ]
Політичні сили, що братимуть участь у виборах, саме цими днями проводять з'їзди для презентації та затвердження списків. Приміром, сьогодні відбувся перший з'їзд партії Володимира Гройсмана "Українська стратегія".
У першій п'ятірці списку сам глава уряду, міністр освіти Лілія Гриневич, міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко, перший заступник міністра інформ-політики Еміне Джаппарова та міністр культури Євген Нищук.
"Я прийняв рішення сформувати справжню команду української стратегії пріорітетом якої буде реальність змін. Змін тих, які хочуть відчути люди. Фундаментом, основою нашого успіху має бути сильна та розвинута економіка. Ми дещо в цьому питанні зробили. Ми перейшли від падіння до зростання, аде цього зростання поки що є недостатнім. І знову ж таки, ми повертаємося до питання чому. Тому що не всі рішення, які були правильними і вірними для країни мали політичну підртрмку тих, хто мав би їх ухвалювати. І тому наше завдання - забезпечити стабільність, і забезпечити економічне зростання на рівні 5-7 відсотків. Це те зростання, яке відчують люди на власносму житті", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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