Под Винницей на депутата напали с гранатой [ Редактировать ]
В Гайсине (Винницкая область) неизвестные пытались подорвать депутата городского совета на гранате. Об этом сообщает "УНН".
Отмечается, что под автомобилем депутата была обнаружена граната Ф-1. Взрывом были повреждены днище авто, топливный бак, и двери водителя.
Кто именно подложил взрывчатку под автомобиль чиновника - пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что под Донецком женщина торговала гранатами.
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