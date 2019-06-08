В Гайсине (Винницкая область) неизвестные пытались подорвать депутата городского совета на гранате. Об этом сообщает "УНН".

Отмечается, что под автомобилем депутата была обнаружена граната Ф-1. Взрывом были повреждены днище авто, топливный бак, и двери водителя.

Кто именно подложил взрывчатку под автомобиль чиновника - пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что под Донецком женщина торговала гранатами.