9 июня - 160-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 205 дней.

Международный день друзей

Все народы во все времена почитали дружбу величайшей социальной и нравственной ценностью. Не удивительно, что в разных странах есть и праздники посвященные друзьям. Один из них - Международный день друзей отмечается в ряде стран ежегодно 9 июня.

Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.

Возможно, этот праздник для кого-то станет отличным поводом к тому, чтобы вновь, спустя какое-то время, позвонить или написать старым-добрым друзьям, а потом собраться шумной дружной компанией и поделиться хорошими новостями и приятными воспоминаниями.

Международный день архивов

Международный день архивов, отмечаемый ежегодно 9 июня, был учрежден Международным советом архивов в ноябре 2007 года на Генеральной ассамблее в Квебеке (Канада).

День архивов – это не только профессиональный праздник всех работников данной отрасли, но и памятная дата, установленная для привлечения внимания широкой общественности и лиц, принимающих решения, к достижениям и проблемам архивного дела.

Международный день аккредитации

Международный день аккредитаци был учрежден 9 июня 2008 года Генассамблеей ILAC и IAF. Основанием празднику послужила глобальная инициатива, поддержанная общим решением Международного Форума по Аккредитации (International Accreditation Forum, IAF) и Международным сотрудничеством по аккредитации лабораторий (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC) в целях привлечения внимания к работам, связанным с аккредитацией.

ILAC и IAF являются организациями, которые занимаются аккредитацией испытательных лабораторий и, соответственно, органов по сертификации. Поэтому этот праздник, прежде всего, следует рассматривать как интернациональный профессиональный праздник тех, кто проводит аккредитацию по признанию технической компетентности испытательных лабораторий (органов по сертификации) в соответствии с принятыми стандартами.

Именины 9 июня

Анастасия, Иван, Леонид, Леонтий, Петр.

Читайте также гороскоп на сегодня.