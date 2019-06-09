У Брюсселі відкрилась виставка чи не найдорожчого українського художника Романа Мініна. Митця запрошують до бельгійської столиці не вперше.

Окрім експозиції митець отримав щезамовлення на вітраж для одного з музеїв. Чим саме зацікавив, розкаже Олена Абрамович.

Його роботи неодноразово продавалися на аукціонах Філіпс і Сотбі, а виставки збирали публіку в Польщі, Італії, Швейцарії, Норвегії, Фінляндії, Британії, та США. Сьогодні Роман Мінін радує відвідувачів Брюссельської галереї.

"Все мои картины это в основном эскиз для монументальных декоративных панно. Я очень люблю жанр монументального декоративного искусства и собираюсь этим заниматься дальше, просто выбирать новые современные медиа, в которых оно может обрести новую жизнь, новые смыслы", - говорить Роман Мінін, український митець.

Нове життя творчість Романа Мініна знаходить у 3Д анімаціях та віртуальних інсталяціях. Через ось такі VR-окуляри відвідувачі виставки можуть потрапити у віртуальну скульптуру під назвою "Майнінг Храм".

"Нагадує церкву зсередини, усе об'ємне, зроблено приблизно з такому ж стилі та кольорах. Дійсно вражає. Таке відчуття, що ти насправді там", - говорить Сержіо Дикшин, дипломат.

Картини можуть оживати - демонструє художник. І каже - сучасні технології дозволяють втілювати в життя найдивовижніші ідеї.

"Такая вот вроде бы милая просто наклейка, но за этими милыми наклейками много работы стоит. Вот, например, здесь у нас скульптура свой-чужой".

Роман Мінін родом з Донеччини, його батьки шахтарі. І символічно, що перші шахти там збудували саме бельгійці, каже український посол.

"Це була Луганська, потім Донецька область, і до цього часу в Лисичанську ви можете знайти цілий квартал такого ж стилю забудови як в Бельгії", - говорить Микола Точицький, голова представництва України в ЄС.

Ця виставка - своєрідне повернення правдивої історії, нагадування про те, хто, як і коли інвестував у індустріальний розвиток сходу України, каже він.

"Ми до цього часу маємо біля 10 збудованих ще бельгійськими інвесторами інженерами зупинок трамвайних у Одесі, ми маємо відновлений трамвай бельгійської інвестиції 1911 року у Вінниці, ми маємо цілий музей бельгійських інвестицій у Дніпрі", - говорить Микола Точицький, голова представництва України в ЄС.

Галерея, у якій розмістилася експозиція, спеціалізується саме на індустріальному мистецтві. Її засновник познайомився з Романом Мініним під час подорожі до Харкова, коли випадково натрапив на його майстерню.

"Я здивувався, коли опинився в музеї, де нікого не було. Я блукав там з півгодини, гукав. Подумав, що просто забули замкнути приміщення, аж поки не знайшов в одній з кімнат Романа, який працював над картиною", - говорить Жак-Антуан Танер, власник галереї.

Відтоді галерист запрошує Романа Мініна уже вдруге і допомагає - разом з українським посольством організовувати інші виставки. Нещодавно художник виставлявся в музеї на території колишньої шахти в місті Генк, подарував закладу свою роботу "Храм шахтаря".

"Ми колекціонуємо індустріальне мистецтво і знаємо власника цієї галереї. Він попередив нас, ще півроку тому, що приїде цей художник, тож ми всі чекали з цікавістю", - говорить Ангела, відвідувачка виставки.

"Я заглибився у світ вугільних копалень, коли писав книгу про шахтарів кілька років тому. Їхня солідарність мене захопила, тож я з радістю склав компанію своїй дружині на цій виставці", - говорить Верна Бальзен, німецький журналіст, відвідувач виставки.

І поки триватиме виставка, Роман Мінін поїде працювати у сусіднє містечко Шарлеруа. Там міська влада замовила у нього вітражі на тему "Шахтарі пишуть листа Данте" для іншого шахтарського музею.