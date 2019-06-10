В Одессе сильный ветер поломал металлическую конструкцию сцены во время концерта на Потемкинской лестнице. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Уберечь людей от травм удалось курсантам Одесского государственного университета внутренних дел, которые несли службу по охране общественного порядка и находились ближе к ней", - рассказали правоохранители.

На конструкции было установлено звуковое оборудование.

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Курсанты быстро отвели людей подальше от конструкции, и та, упав, никого не задела.

Сведения о событии внесли в журнал единого учета Приморского отдела полиции для проведения дальнейшей проверки. На месте работали правоохранители.

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