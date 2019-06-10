В Одессе рухнула часть сцены во время концерта [ Редактировать ]
В Одессе сильный ветер поломал металлическую конструкцию сцены во время концерта на Потемкинской лестнице. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
"Уберечь людей от травм удалось курсантам Одесского государственного университета внутренних дел, которые несли службу по охране общественного порядка и находились ближе к ней", - рассказали правоохранители.
На конструкции было установлено звуковое оборудование.
Курсанты быстро отвели людей подальше от конструкции, и та, упав, никого не задела.
Сведения о событии внесли в журнал единого учета Приморского отдела полиции для проведения дальнейшей проверки. На месте работали правоохранители.
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