Вибори до Верховної Ради: кому віддають перевагу українці - соцопитування [ Редактировать ]
Чотири партії долають 5-відсотковий бар'єр на позачергових виборах до Верховної Ради, - це також дані останніх соціологічних опитувань.
Про електоральні настрої - наші кореспонденти.
За даними опитувань Центру "Соціальний моніторинг" та Інституту Соціальних Досліджень, якби вибори до Верховної Ради відбувалися зараз - до парламенту увійшли б 4 політичні сили:
Партія "Слуга Народу" - серед тих, хто визначився й голосуватиме за цю політсилу - понад 43 відсотки респондентів.
На другому місці "Опозиційна платформа - За життя", Бойка, Рабіновича та Медведчука. Їх підтримують близько 12 відсотків.
Майже однакові показники мають "Європейська солідарність" та "Батьківщина" - по 9 процентів.
Решта партій не долають 5-відсотковий бар'єр.
Серед лідируючих політичних сил - динаміку зростання рейтингів, соціологи фіксують в "Опозиційної платформи - За життя".
Експерти ж прогнозують - зростання рейтингу партії "Опозиційної платформи - За життя" зберігатиметься й далі, та вважають, що у парламенті політсила відіграватиме одну з ключових ролей.
"Судячи з тенденцій, які вимальовуються - напрацювань у команді Зеленського не багато. А саме, у "Опозиційної платформи - За життя" - є бачення того, як рухатися далі. З чіткими строками, програмами, кейсами. Дієвими кейсами. Тобто, вони можуть бути корисні не лише з точки зору кадрів, а й з точки зору напрацювань", - зазначила Олександра Решмеділова, політична експертка.
За результатами соціологічного моніторингу - "Опозиційна платформа - за Життя", лідирує на Донбасі. Цю політсилу там підтримують майже 44 відсотки опитаних, випереджаючи "Слугу народу" на 7 процентів.
по теме
На з'їзді "Опозиційної платформи - За життя" оприлюднили основні пункти передвиборчої програми
Багатомільйонна підтримка "Опозиційної платформи - За життя" на президентських виборах свідчить лише про одне: довіра українців - головний мотиватор для того, щоб виконати обіцянки і покращити життя людей якомога швидше
Мир в Україні, вартість газу для населення: засновники "Опозиційної платформи - За життя" на з’їзді партії оприлюднили передвиборчу програму
Презентувавши виборчу програму, члени партії запевнили, що не розчарують мільйони виборців, які на президентських виборах віддали свій голос політсилі "Опозиційна платформа - За життя"
Юрій Бойко оприлюднив передвиборчу програму партії "Опозиційна платформа - За життя"
Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" іде на парламентські вибори, - про це оголосили на з'їзді політсили, який відбувся сьогодні у Києві
Більшість українців хочуть бачити засновника "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка у прем'єрському кріслі - соціологічне дослідження
Завершення війни та повернення миру - вирішення цієї задачі засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко вважає першочерговим у новому парламенті та уряді. Він заявив про готовність очолити Кабмін
Списки кандидатів, нові програми та готовий план дій: які політичні сили в останній день провели передвиборчі з'їзди?
Одразу три партії сьогодні провели з'їзди, на яких визначились із чим йтимуть на вибори до Верховної Ради