Чотири партії долають 5-відсотковий бар'єр на позачергових виборах до Верховної Ради, - це також дані останніх соціологічних опитувань.

Про електоральні настрої - наші кореспонденти.

За даними опитувань Центру "Соціальний моніторинг" та Інституту Соціальних Досліджень, якби вибори до Верховної Ради відбувалися зараз - до парламенту увійшли б 4 політичні сили:

Партія "Слуга Народу" - серед тих, хто визначився й голосуватиме за цю політсилу - понад 43 відсотки респондентів.

На другому місці "Опозиційна платформа - За життя", Бойка, Рабіновича та Медведчука. Їх підтримують близько 12 відсотків.

Майже однакові показники мають "Європейська солідарність" та "Батьківщина" - по 9 процентів.

Решта партій не долають 5-відсотковий бар'єр.

Серед лідируючих політичних сил - динаміку зростання рейтингів, соціологи фіксують в "Опозиційної платформи - За життя".

Експерти ж прогнозують - зростання рейтингу партії "Опозиційної платформи - За життя" зберігатиметься й далі, та вважають, що у парламенті політсила відіграватиме одну з ключових ролей.

"Судячи з тенденцій, які вимальовуються - напрацювань у команді Зеленського не багато. А саме, у "Опозиційної платформи - За життя" - є бачення того, як рухатися далі. З чіткими строками, програмами, кейсами. Дієвими кейсами. Тобто, вони можуть бути корисні не лише з точки зору кадрів, а й з точки зору напрацювань", - зазначила Олександра Решмеділова, політична експертка.

За результатами соціологічного моніторингу - "Опозиційна платформа - за Життя", лідирує на Донбасі. Цю політсилу там підтримують майже 44 відсотки опитаних, випереджаючи "Слугу народу" на 7 процентів.