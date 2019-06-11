ОБСЄ зафіксувала на окупованій Луганщині сучасну російську переносну станцію наземної розвідки "Кредо-М1". Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Станцію виявили на західній околиці Первомайська, що за 58 кілометрів від Луганська. Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні засудило черговий факт постачання Росією сучасної зброї на територію ОРДЛО.

Раніше спостерігачі місії неодноразово виявляли на окупованому Донбасі різноманітні російські системи радіоперешкод та радіоелектронної боротьби, серед них "Житель", "Леєр-3", "Красуха-2", "Билина", "Торн", "Тирада-2" та "Репелент-1".