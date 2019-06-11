ОБСЄ зафіксувала черговий факт постачання Росією зброї на територію ОРДЛО [ Редактировать ]
ОБСЄ зафіксувала на окупованій Луганщині сучасну російську переносну станцію наземної розвідки "Кредо-М1". Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Станцію виявили на західній околиці Первомайська, що за 58 кілометрів від Луганська. Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні засудило черговий факт постачання Росією сучасної зброї на територію ОРДЛО.
Раніше спостерігачі місії неодноразово виявляли на окупованому Донбасі різноманітні російські системи радіоперешкод та радіоелектронної боротьби, серед них "Житель", "Леєр-3", "Красуха-2", "Билина", "Торн", "Тирада-2" та "Репелент-1".
по теме
Війна на Донбасі: бійці готуються до загострення ситуації
На кожен обстріл противника підрозділи Об'єднаних сил відповідають адекватно
На Донбасі збройні бойовики порушують режим припинення вогню
На Донбасі збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Двічі застосували заборонені Мінськими угодами міномети 82 калібру
На Сході країни зафіксовано 17 ворожих обстрілів
Бойовики вели вогонь із мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Били вздовж усієї лінії розмежування. Дві атаки відбулися вже сьогодні
ОБСЄ зафіксувала на Луганщині сучасну російську станцію наземної розвідки
ОБСЄ зафіксувала на окупованій Луганщині сучасну російську переносну станцію наземної розвідки "Кредо-М1". Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ
На Світлодарській дузі бойовики атакують позиції оборонців
На цих позиціях, ані миру, ані війни. Вдень - тиша. Вночі - знову починається стрілянина. Противник нашим воїнам покою не дає