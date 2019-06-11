У Конституційному суді все ще вирішують долю дострокових парламентських виборів - там розглядають указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

До суду звернулись із позовом 62 нардепи, вони просять визнати рішення глави держави неконституційним і скасувати його. Мовляв у президента немає підстав для розпуску парламенту, адже 30 днів на формування нової коаліції, як того вимагає Конституція, ще не спливли.

Народні депутати просять суд ухвалити рішення до дострокових виборів, які мають відбутися 21 липня.

"Парламент 8 скликання має гарантований Конституцією один місяць для формування нової коаліції. На момент оприлюднення Указу президента, даний строк не сплинув, - що вже вказує на неконституційність даного указу. Слід зауважити, що Конституція надає право народним депутатам сформувати нову коаліцію, підписати нову коаліційну угоду", - заявив Ігор Алексєєв, народний депутат, "Народний фронт".

З промовою в залі суду виступив і сам Володимир Зеленський. Президент заявив, що рішення про розпуск Ради повністю відповідає закону. До того ж, за словами Зеленського, цього хочуть самі українці. Мовляв, рівень довіри до Парламенту нижчий 4 відсотків. А такі позови - це спроба втриматись у депутатському кріслі хоча б на кілька місяців.

"Люди впевнені, що оспорювання цього рішення - це просто спроба народних депутатів на кілька місяців втриматись за свої крісла за недоторканність і можливість збагачень. І зараз суспільство слідкує за цією справою, - ви точно всі про це знаєте. І думаю - приймете рішення, справедливе рішення, за яке нам всім не буде соромно перед своїм народом і перед своїми дітьми і перед всіма українцями", - наголосив Володимир Зеленський, президент України.