Меган Маркл устроилась на работу [ Редактировать ]
Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые в истории будет заниматься подготовкой сентябрьского номера британского Vogue вместе с его главным редактором, 47-летним Эдвардом Эннинфулом. Этот номер считается самым важным номером года, сообщает US Weekly.
Меган Маркл не просто станет лицом номера, а будет писать эссе, привлекать экспертов и заниматься разработкой материалов.
Кроме того, в сентябрьском номере появится большой фотопроект с участием герцогини. Съемка пройдет в новом доме принца Гарри и Меган во Фрогмор-хаузе.
Ранее бывший супруг Меган Маркл раскрыл причины развода.
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