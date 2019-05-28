Няня ребенка Меган Маркл уволилась спустя две недели [ Редактировать ]
Западные СМИ сообщают, что нанятая герцогиней Сассекской няня уволилась спустя две недели. По информации издания Express, 37-летняя Меган Маркл предпочитает все контролировать лично. Жена принца Гарри настолько поглощена ролью матери, что практически никого не подпускает из близких и друзей к своему первенцу - включая собственную мать и няню.
"Она не выносит, когда кто-то остается вдвоем с Арчи. Она игнорирует помощь. Никто не может заботиться о нем, кроме нее самой… Она не разрешает няням заниматься ребенком", - сообщает источник.
В итоге няня в возмущении просто ушла, хлопнув дверью. Своей матери Дории Маркл также разрешала подержать ребенка не дольше, чем минуту. Гарри и ее мама могут возиться с Арчи, но держать его при этом должна Меган. Однако, Гарри и Меган, как бы они не хотели самостоятельно воспитывать сына, в будущем все равно не смогут обойтись без помощницы.
Ранее бывший супруг Меган Маркл раскрыл причины развода.
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