Про це йдеться в сьогоднішньому указі президента

Зеленський дав посаду Абромавичусу. Колишнього міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса призначено членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

Про це йдеться в сьогоднішньому указі президента. Нагадаю, 2014 році Айвараса Абромавичуса особисто запросив до своєї команди президент України Петро Порошенко.

Абромавичусу надали українське громадянство й запропонували посаду міністра економічного розвитку й торгівлі. За два роки у 2016 - Абромавичус подав у відставку.