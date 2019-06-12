Айварас Абромавичус наглядатиме за "Укроборонпромом" [ Редактировать ]
Зеленський дав посаду Абромавичусу. Колишнього міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса призначено членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".
Про це йдеться в сьогоднішньому указі президента. Нагадаю, 2014 році Айвараса Абромавичуса особисто запросив до своєї команди президент України Петро Порошенко.
Абромавичусу надали українське громадянство й запропонували посаду міністра економічного розвитку й торгівлі. За два роки у 2016 - Абромавичус подав у відставку.
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