Стан українських доріг - сьогодні вкотре обговорили на засіданні уряду. Доповідав керівник "Укравтодору" Славомир Новак. Все чула Галина Якушко.

"Скажи будь лска в ями потрамляєш? Колеса міняєш?".

Саме так анонсував прем'єр-міністр виступ Славоміра Новака на черговому засіданні уряду. Володимир Гройсман поскаржився керівникові держагентства автомобільних доріг України на те, що недавно після подорожі Україною йому довелося міняти автомобільні колеса.

"Я абсолютний реаліст, знаю стан українських доріг. Більше того їжджу по цим дорогам більше того точно также по неремонтованим дорогам їжджу і потрапляю в вибоїни, іноді доводиться і колеса міняти, я все розумію", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Тим не менш, кількість неякісних доріг зменшується. За час роботи уряду Володимира Гройсмана в Україні відремонтували 6800 кілометрів шляхів. Це в основному автомагістралі. Гройсман запевняє у наступні три роки усі обласні центри з'єднають якісні автошляхи. Крім того, уряд стимулюватиме місцеву владу створювати сучасні дороги між районними центрами.

"Філософія полягає в тому, що людина, яка проживає в місті, в селі, в селищі в об'єднаній громаді вона має вийти з свого будинку отримати нормальний тротуар нормальну дорогу має бути нормальне зєднання між районними центрами бо там величезна сьогодні проблема і далі між обласними центрами. Між областми і також вихід на транснаціональнй коридор", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Володимир Гройсман також зустрівся з львівськими шахтарями. Дав доручення профільному міністру Ігорю Насалику розблокувати закупівлі та обрати нового керівника для шахти Львіввугілля.