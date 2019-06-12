Володимир Гройсман закликав пришвидшити ремонт доріг України [ Редактировать ]
Стан українських доріг - сьогодні вкотре обговорили на засіданні уряду. Доповідав керівник "Укравтодору" Славомир Новак. Все чула Галина Якушко.
"Скажи будь лска в ями потрамляєш? Колеса міняєш?".
Саме так анонсував прем'єр-міністр виступ Славоміра Новака на черговому засіданні уряду. Володимир Гройсман поскаржився керівникові держагентства автомобільних доріг України на те, що недавно після подорожі Україною йому довелося міняти автомобільні колеса.
"Я абсолютний реаліст, знаю стан українських доріг. Більше того їжджу по цим дорогам більше того точно также по неремонтованим дорогам їжджу і потрапляю в вибоїни, іноді доводиться і колеса міняти, я все розумію", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
Тим не менш, кількість неякісних доріг зменшується. За час роботи уряду Володимира Гройсмана в Україні відремонтували 6800 кілометрів шляхів. Це в основному автомагістралі. Гройсман запевняє у наступні три роки усі обласні центри з'єднають якісні автошляхи. Крім того, уряд стимулюватиме місцеву владу створювати сучасні дороги між районними центрами.
"Філософія полягає в тому, що людина, яка проживає в місті, в селі, в селищі в об'єднаній громаді вона має вийти з свого будинку отримати нормальний тротуар нормальну дорогу має бути нормальне зєднання між районними центрами бо там величезна сьогодні проблема і далі між обласними центрами. Між областми і також вихід на транснаціональнй коридор", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
Володимир Гройсман також зустрівся з львівськими шахтарями. Дав доручення профільному міністру Ігорю Насалику розблокувати закупівлі та обрати нового керівника для шахти Львіввугілля.
по теме
На засіданні уряду обговорили стан українських автошляхів
На засіданні уряду вчергове запевнили - нових та капітально відремонтованих доріг в країні ставатиме дедалі більше
Голова "Укравтодору" доповів міністрам про стан доріг
Стан українських доріг сьогодні вкотре обговорювали на засіданні уряду. Доповідав керівник "Укравтодору" - Славомир Новак. Прем'єр Володимир Гройсман повідомив: уже збудовано майже 7 тисяч кілометрів автошляхів
Ми не допустимо підвищення цін на електроенергію - Гройсман
Кабінет міністрів ухвалив всі необхідні рішення для запобігання зростанню цін на електроенергію
Засідання Кабміну: міністри обговорили блок енергетичних питань
Новий ринок електроенергії, перевірка звітів Нафтогазу та стримування ціни на газ - на сьогоднішньому засіданні Кабміну обговорили блок енергетичних питань
Завдання уряду добросовісно сплачувати борги перед МВФ - Володимир Гройсман
Завдання уряду добросовісно сплачувати борги. Про це заявив прем'єр-міністр. Володимир Гройсман вважає - Україна має утримувати репутацію відповідальної країни, яка виконує свої зобов'язання