Указ про розпуск парламента неконституційний, але Рада заслужила - Віктор Медведчук [ Редактировать ]
І хоча учасники перегонів вже стартують із гаслами та програмами, Конституційний суд поки не висловився щодо легітимності Указу Президента про розпуск парламенту. На думку голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука, робота нинішньої Ради - справді була неефективною, а довіра до народних обранців - вкрай низька. Втім останнє слово зараз за КС- підкреслив політик.
"Якщо говорити по суті цієї проблеми і з приводу того, що буде зроблено Конституційним судом, я б хотів сказати, що, напевно, "зоряний час для Конституційного суду" - це занадто голосно в цій ситуації, але це дійсно важливо. Важливо в тому плані, що питання полягає в тому, чи це буде юридичне рішення, згідно з Конституцією, чи це буде просто політичне рішення з урахуванням духу часу, наслідків президентських виборів, передодня парламентських виборів та інших питань, які становлять сьогодні, імовірно, і з усією впевненістю я можу про це говорити, політичну кризу в країні", - говорить Віктор Медведчук, голова Політради партії "Опозиційна платформа - "За життя"
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