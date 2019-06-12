В Соединенных штатах Америки пастор Вайнланд заявил, что получил послание во время общения с Всевышним.

По словам священника, Иисус Христос может вернуться к людям. Но от предупредил, что второе пришествие Христа не будет столь приятным, как первое - ничего хорошего для цивилизации не будет - наступит конец света.

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По версии Вайнланда, конец света принесет ядерная война, которая назревает с 1994 года. Пастор создал собственную систему вычислений, согласно которой человечество погибнет уже 13 июня.

Однако он не исключает, что апокалипсис может произойти не в 2019 году.

Раньше сообщалось о том, что в рукописном манускрипте 1704 года, который содержит 4,5 тыс. страниц, Ньютон пишет, что человечеству отпущен срок 1260 лет после образования Священной Римской империи Карлом Великим в 800 году.

Так, в своих предсказаниях великий английский ученый Исаак Ньютон говорит, что конец света произойдет в 2060 году.

А также расшифровано библейское предсказание.