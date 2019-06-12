США закликають Росію звільнити затриманих в окупованому Криму татар [ Редактировать ]
Звільнити затриманих в окупованому Криму татар - закликали Росію у Посольстві Сполучених Штатів, - про це йдеться у заяві амбасади у Facebook.
Нагадали, що цього тижня російська влада запроторила за ґрати ще вісьмох кримських татар. У березні цьогоріч - взяли під варту 25 людей. Усіх - за нібито причетність до релігійної організації "Хізб-ут Тахрір", - у Росії її вважають терористичною.
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