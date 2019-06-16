День отца: трогательные поздравления с праздником [ Редактировать ]
В третье воскресенье июня в Украине отмечают День отца. И в этот раз празднование выпало на июня.
В связи с этим мы подготовили для вас самые трогательные и красивые поздравления к этому дню:
***
С Днем отца, мой милый папа,
Поздравляю я тебя.
И скажу: "Ты самый лучший,
Очень я люблю тебя".
Папой быть не так-то просто,
Это знаем ты и я.
Но с обязанностью этой
Ты справляешься всегда.
В праздник, папочка, желаю
Я тебе лишь одного:
Чтоб здоровье, мой хороший,
Всегда было о-го-го.
Ты самый важный человек.
Люблю тебя, папуля.
И в День отца скажу тебе:
Горда тобой дочуля.
Ты для меня как супермен,
Защитник и спаситель.
И пусть завидуют мне все,
Что есть такой родитель.
***
День отца - это радостный праздник
Самых лучших, отважных мужчин.
Всех отцов тороплюсь я поздравить
С этим праздником очень большим.
Быть отцом - непростая задача,
Быть ответственным нужно всегда.
Быть отцом - это многое значит,
Это значит любовь на года.
Пусть вас дети всегда уважают,
Дорогие мужчины, отцы.
Пусть вас небо от бед охраняет,
От печали, невзгод, седины.
Будьте счастливы, вечно здоровы
И согреты любовью родных.
Пусть ваш мир озарится любовью.
Будет радостным каждый ваш миг.
***
Поздравляю с Днем отца,
С днём папули - молодца!
Для детей ты будь героем,
Чтоб горды были тобою,
Для жены - опорой будь,
Ты давай ей отдохнуть!
Быть родителем - награда,
Будь с детьми почаще рядом,
Сделай детство их счастливым,
Беззаботным и красивым!
Я к чему веду все здесь:
Будь таким, какой ты есть!
***
Ты для меня всегда опора,
Любимый самый папа мой.
Тебя люблю я даже в спорах,
И вот сегодня праздник твой.
Пусть дарит жизнь тебе улыбки,
Пусть все исполнятся мечты.
Пусть даже делая ошибки,
Всегда счастливым будешь ты!
***
Быть хорошим отцом - самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины. Стать примером для сына и добрым волшебником для дочери. Научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать всё это с любовью и терпением - такое может только папа. Поздравляем достойных отцов, гордимся ими и желаем только счастья и здоровья!
***
Нет на свете сильнее человека, мудрее человека, преданнее человека, чем отец. Это слово всегда вселяет уверенность в то, что тебя поддержат и поймут, защитят и протянут руку, рассудительно дадут совет и помогут. С днем отца!
***
Любимый папуля, я поздравляю тебя с днем отца. Только одна я знаю, какими нежными и ласковыми бывают твои мозолистые руки, когда ты обнимаешь и гладишь по голове. Только одна я знаю, сколько любви помещается в твоем большом сердце. Я желаю тебе большого здоровья, чтобы ты всегда оставался сильным, и я всегда смогла, как в детстве посидеть у тебя на коленях и почувствовать, что никто в мире не сможет меня обидеть.
Раньше сообщалось о том, какие фильмы посмотреть ко Дню отца.
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