В третье воскресенье июня в Украине отмечают День отца. И в этот раз празднование выпало на июня.

В связи с этим мы подготовили для вас самые трогательные и красивые поздравления к этому дню:

***

С Днем отца, мой милый папа,

Поздравляю я тебя.

И скажу: "Ты самый лучший,

Очень я люблю тебя".



Папой быть не так-то просто,

Это знаем ты и я.

Но с обязанностью этой

Ты справляешься всегда.



В праздник, папочка, желаю

Я тебе лишь одного:

Чтоб здоровье, мой хороший,

Всегда было о-го-го.

Ты самый важный человек.

Люблю тебя, папуля.

И в День отца скажу тебе:

Горда тобой дочуля.



Ты для меня как супермен,

Защитник и спаситель.

И пусть завидуют мне все,

Что есть такой родитель.

***

День отца - это радостный праздник

Самых лучших, отважных мужчин.

Всех отцов тороплюсь я поздравить

С этим праздником очень большим.



Быть отцом - непростая задача,

Быть ответственным нужно всегда.

Быть отцом - это многое значит,

Это значит любовь на года.



Пусть вас дети всегда уважают,

Дорогие мужчины, отцы.

Пусть вас небо от бед охраняет,

От печали, невзгод, седины.



Будьте счастливы, вечно здоровы

И согреты любовью родных.

Пусть ваш мир озарится любовью.

Будет радостным каждый ваш миг.

***

Поздравляю с Днем отца,

С днём папули - молодца!

Для детей ты будь героем,

Чтоб горды были тобою,

Для жены - опорой будь,

Ты давай ей отдохнуть!

Быть родителем - награда,

Будь с детьми почаще рядом,

Сделай детство их счастливым,

Беззаботным и красивым!

Я к чему веду все здесь:

Будь таким, какой ты есть!

***

Ты для меня всегда опора,

Любимый самый папа мой.

Тебя люблю я даже в спорах,

И вот сегодня праздник твой.



Пусть дарит жизнь тебе улыбки,

Пусть все исполнятся мечты.

Пусть даже делая ошибки,

Всегда счастливым будешь ты!

***

Быть хорошим отцом - самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины. Стать примером для сына и добрым волшебником для дочери. Научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать всё это с любовью и терпением - такое может только папа. Поздравляем достойных отцов, гордимся ими и желаем только счастья и здоровья!

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Нет на свете сильнее человека, мудрее человека, преданнее человека, чем отец. Это слово всегда вселяет уверенность в то, что тебя поддержат и поймут, защитят и протянут руку, рассудительно дадут совет и помогут. С днем отца!

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Любимый папуля, я поздравляю тебя с днем отца. Только одна я знаю, какими нежными и ласковыми бывают твои мозолистые руки, когда ты обнимаешь и гладишь по голове. Только одна я знаю, сколько любви помещается в твоем большом сердце. Я желаю тебе большого здоровья, чтобы ты всегда оставался сильным, и я всегда смогла, как в детстве посидеть у тебя на коленях и почувствовать, что никто в мире не сможет меня обидеть.

Раньше сообщалось о том, какие фильмы посмотреть ко Дню отца.