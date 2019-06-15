16 июня во всем мире отмечается День Отца. В 2019 году этот день совпадает с воскресеньем. Если вы еще не определились с подарком, а времени ходить по магазинам нет, сэкономьте свои силы и закажите презент в Instagram.

Тем более, что в этой социальной сети можно отыскать самые незаурядные подарки, ведь хочется порадовать своего папу и удивить нестандартным презентом.

Для начала поинтересуйтесь, может папа что-то желает или давно себе подыскивал определенную вещь, в таком случае подарочный букет в виде рыбы и пива может быть как дополнение к главной покупке. Популярности за последние года набрали подарочные боксы, которые вы даже сами можете сделать. Вам понадобится картонная коробка и фантазия. При помощи интересного оформления даже носки можно преподнести, как самый желанный подарок.

Цены варьируются от 150 гривен - за маленький "пивной" набор. В любом случае каждый найдет себе цену по карману.

Podrobnosti.ua составили список идей подарков из Instagram для главных мужчин в жизни - отцов.

Также ко Дню отца в Украине мы подготовили для вас список самых трогательных фильмов о папах.

Также отметим, что 18 мая действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об установлении в стране нового праздника - Дня отца.