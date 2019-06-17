Венесуела уклала з Росією багатомільйонний оборонний контракт [ Редактировать ]
Венесуела уклала з Росією оборонний контракт на 209 мільйонів доларів заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон у своєму Twitter.
За його словами, на такий крок офіційний Каракас пішов, щоб "купити подальшу підтримку" Москви, в той час як "сотні тисяч венесуельців потерпають від голоду". У російському МЗС слова Болтона назвали "вигадкою", мовляв, США намагаються демонізувати Венесуелу та зробити Росію винуватою.
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