Легенда "Інтера" провів майстер клас юним футболістам Харкова [ Редактировать ]
Футбольні зірки італійського "Інтера" вчитимуть українських дітей. У Харкові відкрили футбольну академію. На відкритті свій майстер-клас юним футболістам провів зірка італійського футболу Франческо Тольдо.
На стадіоні м'яч юним голкіперам подає зірка італійського "Інтера" воротар Франческо Тольдо.
Зменитий італієць забиває м'ячі й показує, як треба приймати удар. Журналістам розповідає: відкривають футбольну школу в Харкові, бо в Україні дуже багато талановитих і наполегливих хлопців із великими амбіціями, які мріють про великий футбол.
"Наші тренери готові зробити чимало. Вони вчитимуть і передаватимуть свій досвід українським тренерам. І зроблять так, щоб ваші діти, ваша молодь полюбила футбол", - говорить Франческо Тольдо, амбасадор Inter Academy.
Юним футболістам Франческо Тольдо розповідає, як колись, він, воротар, забив гол Ювентусу. Бо, каже, дуже того прагнув. Тож радить юним спортсменам - бути впевненими в собі й наполегливо йти до мети.
"Щоб стати вправним голкіпером, треба справді любити те, що ти робиш. Для мене бути легендарним воротарем - це незабутньо. Це мрія, яку я здійснив. І моя порада - ніколи не ставити собі обмежень, бути впевненим у тому, що робиш. Просто закохатися у свою справу", - говорить Франческо Тольдо.
Перемовини з італійським клубом тривали півтора місяця, кажуть організатори. Тепер після підписання контракту з італійським клубом і в інших українських містах відкриють ще два десятки таких шкіл-філіалів. Наразі в школі вже працюють два тренери італійського клубу. Альдо Монтинаро й Сіді Отман Ель-Джаухарі навчатимуть українських фахівців. Останній залишиться в Україні - як постійний тренер.
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