В жаркое время года люди поддерживают комфортную температуру воздуха в помещении с помощью вентиляторов и кондиционеров. Последние, как рассказали эксперты, могут оказывать непоправимый вред на организм людей при их неправильной эксплуатации, передает newsyou.info.

Оказывается, что в результате задержки охлаждающими устройствами микроорганизмов, которые находятся в воздухе, 30 % фильтров кондиционеров оказываются загрязненными пылевым клещом. Контакт с насекомым может стать причиной возникновения ринитов и бронхиальной астмы.

Читайте также Как правильно пить воду летом

Кроме того, из-за образующегося конденсата накапливаемая влажная пыль превращается в плесень, поэтому необходимо своевременно проводить очистку и замену фильтров.

При неправильном уходе в кондиционерах может развиться бактерия Легионелла, ведущая к болезни легионеллез, уровень смертности от которой сегодня составляет 10%. Медики рекомендуют во время работы кондиционеров использовать системы обеззараживания воздуха, что позволит уничтожить опасные микроорганизмы.

Эксперты отмечают, что необходимо избегать перепадов температуры, которые ведут к обострению хронических респираторных заболеваний или развитию пневмонии. Для этого разница температур в помещение и на улице должна составлять 5 °С, а в жаркие сезоны - 7 °С.

Ранее сообщалось, к каким опасным болезням приводит использование шампуня.