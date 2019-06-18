В бананах содержится большое количество витаминов, однако они также могут спровоцировать развитие опасных заболеваний, пишет neboley.com.ua.

Читайте также Кому нельзя есть мяту

Группа исследователей выяснила, что бананы необходимо употреблять всем людям. Они положительно влияют на сон, кожу, а также на длительный период утоляют голод.

Однако из-за того, что бананы сложно перевариваются, у некоторых людей может появиться тяжесть в желудке и даже изжога. В редких случаях бананы могут вызывать метеоризм и раздражение кишечника. Такие неприятности появляются в связи с брожением фрукта в кишечнике.

Также ученые установили, что бананы воздействуют на уровень свертываемости крови, повышая его. В некоторых случаях фрукты вызывают образование тромбов. Чрезмерно большое употребление бананов приводит к повышению уровня сахара в крови.

Ранее сообщалось, какие продукты помогут сохранить молодость.