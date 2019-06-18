Как бананы влияют на здоровье: ответ медиков [ Редактировать ]
В бананах содержится большое количество витаминов, однако они также могут спровоцировать развитие опасных заболеваний, пишет neboley.com.ua.
Группа исследователей выяснила, что бананы необходимо употреблять всем людям. Они положительно влияют на сон, кожу, а также на длительный период утоляют голод.
Однако из-за того, что бананы сложно перевариваются, у некоторых людей может появиться тяжесть в желудке и даже изжога. В редких случаях бананы могут вызывать метеоризм и раздражение кишечника. Такие неприятности появляются в связи с брожением фрукта в кишечнике.
Также ученые установили, что бананы воздействуют на уровень свертываемости крови, повышая его. В некоторых случаях фрукты вызывают образование тромбов. Чрезмерно большое употребление бананов приводит к повышению уровня сахара в крови.
Ранее сообщалось, какие продукты помогут сохранить молодость.
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