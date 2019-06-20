У Мінську зірвалися переговори про початок "хлібного перемир'я" [ Редактировать ]
На переговорах у Мінську про початок "хлібного перемир'я" так і не домовилися, - про це повідомив спецпредставник ОБСЄ у Тимчасовій контактній групі Мартін Сайдік.
Нагадаємо, про підготовку нової угоди два тижні тому заявив представник Києва Леонід Кучма. Не вдалося також домовитися про розведення сил та засобів ураження в районі Станиці Луганської. Наступне засідання групи в Мінську відбудеться 2 липня.
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