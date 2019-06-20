21 июня наступает настоящее астрономическое лето. День летнего солнцестояния наступает в то мгновение, когда Солнце достигает самой высокой и самой северной точки в Южном полушарии и в самом низком положении для Южного полушария.

Время июньского солнцестояния не имеет конкретной даты и времени, оно зависит от того, как быстро Солнце доберется до самой северной точки по отношению к экватору.

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Праздник летнего солнцестояния может похвастаться тысячелетней историей и по праву считается одним из древнейших праздников на Земле.

Согласно некоторым древнегреческим календарям - летнее солнцестояние ознаменовало начало Нового года и начинало отсчет до открытия Олимпийских игр.

Что нельзя делать во время летнего солнцестояния

В этот праздник нельзя ругаться, обижаться, выяснять отношения, поддаваться лени.

Приметы в день летнего солнцестояния

Испокон веков, свадьба в день летнего солнцестояния считалась хорошим знаком.

Чтобы защитить себя от злых духов в самую короткую ночь в году, следует носить букеты или гирлянды из трав. Самой сильной защитой из нечистой силы обладает зверобой.

Пепел от костра, который зажигали в честь летнего солнцестояния, должен удобрить землю и подарить обильный урожай.

Незамужние девушки, мечтающие о семье, должны весь праздник носить в волосах живые цветы.

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