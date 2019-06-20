Ну а роботу нинішнього парламенту нардепи впевнено ігнорують. Під куполом зо три десятки обранців. Хоча зареєстровано понад три сотні.

А поки одні монотонно проходять поправки до виборчого кодексу, інші підраховують "зради" та "перемоги" перших тридцяти днів президента. Тему продовжить Ксенія Барвіненко.

Медовий місяць президента - тема номер один в парламенті. Депутати діляться враженнями про перші 30 днів роботи Володимира Зеленського. Думки різняться

"Плюсом я би назвав намагання і плани щодо запровадження ринку землі, це те що чекає економіка країні інвестори, без цього українська економіка не зможе нове дихання отримати, поки що це заяви але заяви не перредвиборчі а заяви офіціні, людей які формують офіс президента", - говорить Володимир Куренной, народний депутат, "Блок Петра Порошенка".

"Нема чого оцінювати, шаурма шорти все інще це дуже добре, ми не бачили одних речей щоби оцінювати напревеликий жаль. Найскладніша і це була дуже популістична обіцянка це було питання війни і миру, тому що це відверта брехня що можна за такий короткий термін можна вирішити настільки серйозний геополітичний військовий вузол його можна вирішити просто капітулювати, про це ще орел казав: хочете швидко закінчити війну - програйте її, це було перше, от ми бачимо другий мінськ абсолютно провальний ми бачимо загростення на фронті яке було, не все так добре, над цим треба працювати", - говорить Андрій Білецький, народний депутат, позафракційний.

Обговорюють в Раді і смерть колеги Дмитра Тимчука. Обранці висловлюють співчуття та будують версії трагедії.

"Ми з ним увесь час спілкувались, це дуже достойна людина скромна чесна, він зробив величезний внесок у інформаційний спротив російській агресії, те що відбулося це як грім серед ясного неба, я зараз коли йти сюди говорив із керівництвом нацполіції, зясовував яка там ситуація, вони розглядають кілька версій, я дуже хочу, щоб було проведено розслідування і встановлені обставини того що відбулося", - говорить Олег Ляшко, народний депутат, Радикальна партія.

"Будут проведены все экспертизы, которые позволят установить с которого положения был сделан выстрел, в каком положении находилось тело Дмитрия, в каком положении находился пистолет, версия о том что это несчастный случай при обращении с оружием было выдвинуто женой господина Тымчука", - говорить Антон Геращенко, народний депутат, "Народний фронт".

Та не всі нардепи вірять у версію про нещасний випадок. Мовляв Тимчук був досвідченим військовим, тож припуститися такої помилки не міг.

"Є технологія, інструкція, як це робиться, тримається в руці зброя, але з початку виймаєтсья обойма але ніколи це не робиться дулом до себе, тому я не вірю в цю версію", - говорить Борисла Береза, народний депутат, позафракційний.

Не забувають нардепи і про порядок денний - розглядають виборчий кодекс. І ця дискусія, яка мала б тривати під куполом перенеслася до курлуарів парламенту. І тут усі вже не настільки сповнені оптимізму.

"Комітет самоусунувся від поправок до виборчого кодексу, комітетом не прийнято рішення по жодній поправці, тому на сьогоднішній день знати яким буде фінальний варіант виборчого кодексу неможливо", - говорить Тетяна Острікова, народний депутат, "Самопоміч".

"Той текст виборчого кодексу, який є, він був пропрацьований комітетом в достаньо закритому варіанті, коли комітет не запропонував свого відношення до поправок які внесли народні депутати так от ці поправки особливо в частині, яка стосується виборів нардепів можуть і як залишити повну мажоритарку так і залишити пропорційну систему", - говорить Сергій Власенко, народний депутат, "Батьківщина".

Стовідсоткова мажоритарка чи відкриті списки - це питання вирішить вже фінальне голосування за виборчий кодекс. А поки ж обранці ледве пройшли тисячу поправок із понад чотирьох з половиною.