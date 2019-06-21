Под Львовом молния убила девушку [ Редактировать ]
В селе Малый Дорошев Львовской области молния убила молодую девушку, передает "Униан".
Известно, что пострадавшая получила смертельное поражение молнией. Жительница села возвращалась домой, когда произошла трагедия. 25-летнюю девушку экстренно госпитализировали, однако от полученных травм она сразу же скончалась.
Напомним, ранее сообщалось, что шаровая молния залетела в дом и взорвалась, а также что это уже не первый летальный случай в Украине с приходом лета. До этого под Кировоградом молния подожгла детский сад.
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