Под Кировоградом молния подожгла детский сад [ Редактировать ]
В Кировоградской области во время грозы молния попала в здание детского сада. Об этом сообщили в региональном Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают "Факты".
Сообщение об инциденте в здании детского сада № 20 города Александрия поступило на горячую линию спасателей в 12:30.
Молния попала в окно музыкального зала. Воспитатели вывели детей на воздух, в 13:03 пожар был ликвидирован.
Согласно официальной информации, в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Тем не менее в помещении музыкального зала загорелись шторы, сценический костюм и мультимедийный проектор.
К ликвидации пожара привлекались 14 человек личного состава и четыре единицы специальной техники.
Ранее сообщалось, что под Киевом няня жестоко издевалась над детьми, а также в Японии авто влетело в толпу детей.
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