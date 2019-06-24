Известный актер Андрей Харитонов умер на 60 году жизни. Об этом сообщил популярный режиссер Виталий Манский, сделавший соответствующую публикацию на своей странице в популярной социальной сети.

"Не стало Андрея Харитонова. Это фото я сделал ровно 40 лет назад, во время съемок Овода во Львове, когда мы с Андреем только познакомились. После этого фильма он стал настоящей звездой. А потом что то надломилось. И уходил к большому сожалению он почти забытым. Жизнь такая штука... Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит", - написал Манский.

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Смерть актера подтвердила и его супруга, опубликовав на своей странице в популярной социальной сети соответствующий пост.

"Андрея сегодня не стало…Ушел из жизни всеми любимый, талантливый и необыкновенно красивый человек. Низкий поклон его коллегам по театру, друзьям, зрителям, которые помогли нам прожить этот страшный год. Похоронен Андрей будет в Киеве", - сообщила Смирягина.

Раньше сообщалось о том, что Вадим Комаров, журналист из Черкасс, который находился в коме после избиения 4 мая, умер.