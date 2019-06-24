Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы ослабит организацию и подорвет ее правила. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел Украины, сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в Twitter.

"Отмена запрета для России в ПАСЕ - явно не является правильной политикой "магической пули", которая может остановить российскую агрессию. Наоборот, это ослабит эту уважаемую организацию, подрывая справедливость и прозрачность правил в Совете Европы", - отметила Зеленко.

Летняя сессия ПАСЕ, которая открылась 24 июня в Страсбурге, внесла в повестку дня решение о возвращении делегации России в Ассамблею. Данное решение должно быть принято в ночь на вторник, 25 июня, несмотря на сопротивление Украины.

Накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин такие действия охарактеризовал как недопустимые и сравнил это с отпуском преступников из тюрьмы.