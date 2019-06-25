Захистити дитячі оздоровчі табори закликала нардеп Наталія Королевська. Сьогодні вона з представниками місцевої влади відвідала унікальний оздоровчий комплекс "Перлини Донеччини" у Святогірську. Більше про це - у наступному сюжеті.

Святогірськ - це одне з наймальовничіших міст Донбасу. Саме тут унікальний дитячий оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини". Кожен рік сюди приїжджають тисячі дітей - зокрема, і з непідконтрольних територій.

"Перлина Донеччини оздоровлює дітей цілий рік. Ми працюємо і взимку , і в літку і восени. Тому тож приймаємо дітей будь коли. Найбільш напружений оздоровчій період влітку, і тоді ми приймаємо 700-900 дітей. Діти з’їжджаються зі всієї області. Є навіть дітки з Макеевки та Горлівки", - говорить Олена Алексєєва, директорка оздоровчого комплексу.

Навкруги ліси, корпуси відремонтовані. Є навіть власний кінотеатр. Таких комплексів у Донецькій області залишилося дуже мало. Але дітлахам, особливо тим, хто вимушений жити в зоні бойових дій - тут дуже подобається.

"Мы уже в лагере примерно 12 дней, тут все нравится, воздух чистый, тут природа, вода, когда мы купаемся – очень. Мы пьем кислородные коктейли и соляную комнату вот", - говорить Яна, відпочивальниця.

Саме цей комплекс сьогодні відвідала народна депутатка Наталія Королевська. Наразі ситуація з дитячим оздоровленням у країні доволі негативна. Щороку закриваються десятки схожих таборів.

"Если в 2013 году Украина оздоровила 3 млн 238 тысяч детей, то в 2018 - к сожалению оздоровили на один миллион 200 тысяч меньше. И если такими темпами будет сокращаться количество детей, то ми понимаем что вся инфраструктура детских учреждений будет парализована. Только за рошлій год в нашей стране закрілись 1200 учереждений оздоровления", - говорить Наталія Королевська, народна депутатка, "Опозиційна платформа - За життя".

Наталія Королевська провела виїздне засідання підкомітету з питань оздоровлення парламентського комітету соцполітики. І на самкінець повідомила, що з цього року відроджується програма оздоровлення українських дітей на Кубі. Перша група вирушить на острів із Донецької області.

"Первая команда детей, из 50 человек отправится этой осенью. Поэтому сейчас вместе с управлением соцработы и вместе с министерством мы отработаем, чтобы была абсолютно прозрачная система отбора. Чтобы тут не сработали какие-то лоббистские схемы. И мы договорилсь с кубинской стороной, с посольсвом что эта система будет работать постоянно", - говорить Наталія Королевська, народна депутатка, "Опозиційна платформа - За життя".