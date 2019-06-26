Підвищення пенсій та зниження ціни на теплопостачання. У Кабміні сьогодні анонсували ряд важливих змін, які урядовці планують впровадити вже з наступного місяця. Чого очікувати - розповість Лариса Зубенко.

Із першого липня цього року пенсія в Україні не буде меншою за 2000 гривень. Такі зміни анонсував Володимир Гройсман. Це вже п'ята індексація виплат із 2017 року, нагадав прем'єр.

"Мова йде про тих людей, які мають високий трудовий стаж, але внаслідок низьких зарплат отримали низькі пенсії, як правило це 1500 - 1600 грн. Сьогодні ми приймаємо рішення, що таких 2,5 млн українців отримають підвищення і їхня пенсія з одного липня буде становити не менше двох тисяч гривень", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Шосту індексацію пенсій обіцяють провести навесні 2020. Далі до питання тарифів. У міністерстві юстиції звітують ціни на теплопостачання в регіонах різняться, подекуди у два рази. І якщо в Києві гігакалорія тепла коштує майже півтори тисячі гривень, то у місті Сміла - більше ніж 2300. Тож урядовці ініціювали перевірку місцевих постачальників та знайшли докази необґрунтованого підвищення тарифів.

"Ми знаємо, що тарифи, які включають абсолютно все, вони не можуть бути більше, ніж 1400 грн за 1гка, ми прийняли рішення про обмеження ціни. Ми змусили "Нафтогаз" зменшувати ціни. І я змушу всіх комунальних баронів виконувати рішення уряду і дати людям чесну платіжку з економічно обгрунтованою ціною", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

І якщо в питанні тарифів у Кабміні дійшли згоди, то щодо призначення восьми голів облдержадміністрацій думки міністрів розійшлися. Одні вимагали публічного розгляду кандидатур, поданих президентом, інша - аби вони пройшли закриту співбесіду.

"На мій погляд, ви намагаєтеся політично боротися із президентом, я вважаю, що це є непримустимим, це його право, він його подав, ми сьогодні розглянем кандидатури, політично ви визначитесь і все, ми поставимо на цьому питанні крапку", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Крапку таки поставили. Під час закритої частини засідання урядовці підтримали всі вісім кандидатур.