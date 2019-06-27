Складається з кількох будівель, серед них розкішні конюшні та іподром

Трьохсотлітній ювілей знаменитих стаєнь замку Шантії готуються відзначити у Франції. Цей палацовий комплекс одна з найвизначніших пам'яток історії й архітектури країни.

Складається з кількох будівель, серед них розкішні конюшні та іподром. Їх звели у ХVIII столітті, пізніше, ніж решту споруд. На той час вони були найбільшими у Європі.

Нині там кінний музей. Із нагоди трьохсотої річниці відкриття стаєнь вершники і скакуни - показуватимуть костюмовані вистави.