Франція готується до святкування ювілею замку Шантії [ Редактировать ]
Трьохсотлітній ювілей знаменитих стаєнь замку Шантії готуються відзначити у Франції. Цей палацовий комплекс одна з найвизначніших пам'яток історії й архітектури країни.
Складається з кількох будівель, серед них розкішні конюшні та іподром. Їх звели у ХVIII столітті, пізніше, ніж решту споруд. На той час вони були найбільшими у Європі.
Нині там кінний музей. Із нагоди трьохсотої річниці відкриття стаєнь вершники і скакуни - показуватимуть костюмовані вистави.
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