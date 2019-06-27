День молодежи: куда пойти в Киеве 30 июня [ Редактировать ]
30 июня в Украине празднуют День молодежи. Куда пойти, чтобы хорошо провести время - читайте в нашей афише.
Фестиваль крафтовых напитков NALIVKA Craft Beverage Festival
С 28 по 30 июня на ВДНХ будет проводиться фестиваль NALIVKA Craft Beverage Festival. Организаторы обещают посетителям "клубничный уикенд" с дегустацией наливок. Планируется также развлекательная и образовательная часть: лекции, мастер-классы и разнообразные активности.
Circus Night Market
В основе циркового действа лежит трюк, эффектный прием, преодоление того, что кажется непреодолимым. Это магия, которая будет на Circus Night Market. В полной гармонии с ценностями Кураж Базара здесь не будет только одного - дрессированных животных. Разве что два веселых гуся заглянут, чтобы разорвать этот пестрый праздник на атомы. Ведь организаторы везут GusGus.
- Когда: 28 июня, 16:00
- Где: Кураж Базар, улица Глушкова, 1
- Сколько стоит: 250 гривен, детям до 12 лет, людям с инвалидностью, пенсионерам, участникам АТО, беременным и именинникам - бесплатно.
Пікнік на Співочому
Организаторы "Пикника" на Спивочем поле называют его самым вкусным фестивалем лета, и подчеркивают, что отмечать там будут сразу два праздника: День Конституции и День молодежи. Гостей фестиваля, который состоится с 28 по 30 июня, будут кормить блюдами на гриле и мангале по традиционным рецептам разнообразных кухонь мира, а также поить авторскими напитками. За музыкальную составляющую будут отвечать кавер-бэнды и звездные гости на сцене. Кроме того, анонсирована детская зона, конкурсы и мастер классы.
Выставка мотоциклов Harley-Davidson
Для ценителей мото-индустрии в Киеве открывается самая большая в Европе частная коллекция мотоциклов Harley-Davidson. Модельный ряд представлен экземплярами с 1912 года.
В коллекции более 20 уникальных моделей мотоциклов: раллийных, военных и гражданских. Каждый из них является особенным и несет в себе целую историю. Некоторые экспонаты едва ли не единственные в мире.
Вся история компании Harley-Davidson в одном месте.
- Посетить выставку можно 28-30 июня
- Адрес: улица Серпнева, 21/1, Феофания
- Чтобы попасть на выставку нужно пройти предварительную запись на сайте.
"Сиеста в Арсенале"
На 30 июня в "Мистецьком арсенале" намечена дневная вечеринка у фонтана под музыку от независимых музыкальных и медиа инициатив. Посетителям обещают уютную атмосферу и танцы. Ожидается проведение развлекательных мероприятий на Крещатике.
Танцы под открытым небом в ботаническом саду
Собираемся на кубинском Matine в ботаническом саду под открытым небом. Как всегда самая новая, самая лучшая кубинская музыка от dj Tatic.
- Когда: 30 июня, 19:00
- Где: Ботанический сад
- Вход бесплатный.
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