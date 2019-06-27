Саміт на тлі зливи. Дональд Трамп прибув в японську Осаку, де завтра і післязавтра проходитиме зустріч лідерів "великої двадцятки". З ким зустрічатиметься? І чому політики засмучені, через погоду? Дмитро Анопченко стежить за подіями зустрічі G-20 з Вашингтона.

Хоча світових лідерів на саміті безліч і частина з них теж прилетіли вже сьогодні, саме до прибуття Дональда Трампа особлива увага. Кого президент взяв з собою? В якому він настрої? І причина проста - для своєї участі у "великій двадцятці" американський лідер висунув ряд додаткових умов. І по суті міг взагалі не прилетіти, а без Америки який діалог. Цього разу Трамп замість дружини, Меланьї, присутність якої передбачено протоколом, взяв із собою улюблену доньку, Іванку. І преса жартувала - мовляв, хоч цього разу в американській делегації не буде зайвих приводів для конфліктів.

Основні події в п'ятницю і суботу. Будуть загальні дискусії, теми для яких досить глобальні - торгівля та інвестиції, інновації, екологія, енергетика і навіть модна тема - права жінок. Але основний інтерес звичайно ж до двосторонніх зустрічей. Адже від них так багато залежить.

За даними ЗМІ, саме в Японії Китай і США повинні оголосити про перемир'я в торговельній війні. "Митне протистояння" триває ось уже рік, втрати для економіки - мільярдні. І зараз в чернетці прес-релізу до майбутньої зустрічі Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа журналісти випадково побачили слова про "торговельне перемир'я". Більш того, цей крок начебто був ціною за приїзд американського президента.

У програмі візиту президента США, а її попередній варіант уже поширив Білий дім, також переговори з Меркель, турецьким президентом Ердоганом, саудівським наслідним принцем. О другій годині дня п'ятниці, за місцевим часом, зустріч Трампа і Путіна, можливість якої тут, у Вашингтоні, викликала стільки критики.

"Вікно" для її проведення протокол американського президента передбачив досить велике - наступний захід у Трампа тільки через півтори години.

У Держдепартаменті сказали - "обговорюватимуться Іран, Венесуела, Україна, контроль над озброєннями і тема російського втручання в американські вибори". У Кремлі запропонували додати до цього Сирію і Афганістан. Втім, Трамп ніколи не дотримується підготовленого для нього порядку денного. Тим більше що в розкладі можливі зміни, адже японська влада попередила про різке погіршення погоди в Осаці. У прогнозі метеорологів - зливи, штормовий вітер і навіть підтоплення. До міста наближається тропічний циклон, який, як очікується, переросте в тайфун і проти погоди навіть світові лідери безсилі.