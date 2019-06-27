Зустріч G20: Дональд Трамп прибув до Японії [ Редактировать ]
Саміт на тлі зливи. Дональд Трамп прибув в японську Осаку, де завтра і післязавтра проходитиме зустріч лідерів "великої двадцятки". З ким зустрічатиметься? І чому політики засмучені, через погоду? Дмитро Анопченко стежить за подіями зустрічі G-20 з Вашингтона.
Хоча світових лідерів на саміті безліч і частина з них теж прилетіли вже сьогодні, саме до прибуття Дональда Трампа особлива увага. Кого президент взяв з собою? В якому він настрої? І причина проста - для своєї участі у "великій двадцятці" американський лідер висунув ряд додаткових умов. І по суті міг взагалі не прилетіти, а без Америки який діалог. Цього разу Трамп замість дружини, Меланьї, присутність якої передбачено протоколом, взяв із собою улюблену доньку, Іванку. І преса жартувала - мовляв, хоч цього разу в американській делегації не буде зайвих приводів для конфліктів.
Основні події в п'ятницю і суботу. Будуть загальні дискусії, теми для яких досить глобальні - торгівля та інвестиції, інновації, екологія, енергетика і навіть модна тема - права жінок. Але основний інтерес звичайно ж до двосторонніх зустрічей. Адже від них так багато залежить.
За даними ЗМІ, саме в Японії Китай і США повинні оголосити про перемир'я в торговельній війні. "Митне протистояння" триває ось уже рік, втрати для економіки - мільярдні. І зараз в чернетці прес-релізу до майбутньої зустрічі Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа журналісти випадково побачили слова про "торговельне перемир'я". Більш того, цей крок начебто був ціною за приїзд американського президента.
У програмі візиту президента США, а її попередній варіант уже поширив Білий дім, також переговори з Меркель, турецьким президентом Ердоганом, саудівським наслідним принцем. О другій годині дня п'ятниці, за місцевим часом, зустріч Трампа і Путіна, можливість якої тут, у Вашингтоні, викликала стільки критики.
"Вікно" для її проведення протокол американського президента передбачив досить велике - наступний захід у Трампа тільки через півтори години.
У Держдепартаменті сказали - "обговорюватимуться Іран, Венесуела, Україна, контроль над озброєннями і тема російського втручання в американські вибори". У Кремлі запропонували додати до цього Сирію і Афганістан. Втім, Трамп ніколи не дотримується підготовленого для нього порядку денного. Тим більше що в розкладі можливі зміни, адже японська влада попередила про різке погіршення погоди в Осаці. У прогнозі метеорологів - зливи, штормовий вітер і навіть підтоплення. До міста наближається тропічний циклон, який, як очікується, переросте в тайфун і проти погоди навіть світові лідери безсилі.
по теме
Мені не потрібен дозвіл від Конгресу, аби завдати удару по Ірану - Дональд Трамп
Рішення за президентом. Дональд Трамп заявив: аби завдати удару по Ірану, йому не потрібен дозвіл від Конгресу. У Капітолії натомість упевнені, що це не так
У США підтримали санкції на постачання обладнання для російських трубопроводів
Відповідна інформація розміщена на фейсбук-сторінці посольства України у Сполучених Штатах. Документ спрямований саме проти газових проєктів Кремля та не порушує інтересів інших
Радники Дональда Трампа наполягали на нанесенні ударів по Ірану - СМІ
За хвилину до війни. Американська преса з'ясувала - радники Дональда Трампа вмовляли президента на минулих вихідних завдати удару по Ірану.
Конгрес США затвердив 700 мільйонів доларів допомоги для України
250 мільйонів надійдуть українському війську через Пентагон, з них 50 мільйонів виділені на придбАння летальної зброї
Дональд Трамп дав старт передвиборчій кампанії
Трамп пообіцяв, що "продовжуватиме робити Америку великою" та запевнив, що ніколи не підведе своїх виборців