Більшість українців бачать майбутнім прем’єр-міністром Юрія Бойка – соціологи [ Редактировать ]
Соціологи опублікували рейтинг прем'єрських симпатій українців. Більшість опитаних очікують, що головою уряду стане людина з великим досвідом. Хто в авангарді рейтингу - далі в матеріалі.
За даними соціологічної групи "Рейтинг", найбільше респондентів - 13% - хочуть бачити прем’єр-міністром Юрія Бойка.
Трохи менше -11 % опитаних підтримують кандидатуру Юлії Тимошенко, а 10% - за те, щоб очільником уряду залишився Володимир Гройсман.
Юрія Бойка переважно підтримують на Сході України, Юлію Тимошенко - на заході, півночі та центрі, а Володимира Гройсмана - в Галичині та центрі.
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