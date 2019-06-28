У Гонконзі - нові протести. Сотні активістів вийшли до міністерства юстиції - виступають проти надмірного застосування сили поліцією.

Зокрема, хочуть щоби влада покарала винних у силовому розгоні протестувальників на початку червня. Тоді стражі порядку застосували проти мітингарів гумові кулі та водомети. Утім у поліції кажуть - діяли в рамках закону.

Нагадаємо, протести в Гонконзі тривають уже три тижні - демонстранти виступають проти законопроекту, який дозволить владі видавати Пекіну злочинців. І попри те, що парламентарі пішли на поступки активістам та відклали його розгляд, - демонстранти не заспокоїлися. Тепер сподіваються привернути до себе увагу світових лідерів, які з'їжджаються в Осаку на саміт G20.