У Гонконзі протестують проти поліцейського свавілля [ Редактировать ]
У Гонконзі - нові протести. Сотні активістів вийшли до міністерства юстиції - виступають проти надмірного застосування сили поліцією.
Зокрема, хочуть щоби влада покарала винних у силовому розгоні протестувальників на початку червня. Тоді стражі порядку застосували проти мітингарів гумові кулі та водомети. Утім у поліції кажуть - діяли в рамках закону.
Нагадаємо, протести в Гонконзі тривають уже три тижні - демонстранти виступають проти законопроекту, який дозволить владі видавати Пекіну злочинців. І попри те, що парламентарі пішли на поступки активістам та відклали його розгляд, - демонстранти не заспокоїлися. Тепер сподіваються привернути до себе увагу світових лідерів, які з'їжджаються в Осаку на саміт G20.
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