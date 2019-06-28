І ось такий підхід до тарифної політики уже розкритикували в опозиції. Називають його поверхневим. Мовляв, треба повністю переглядати систему тарифів в Україні та вирішувати проблему з боргом людей за комунальні послуги, а це близько сімдесяти мільярдів гривень.

"Мы делали анализы: 80% задолженности - это люди действительно не в состоянии платить, причем это мировой опыт - если человек должен платить выше 15% от своего дохода за коммунальные услуги, он прекращает платить. Это у нас, в Дании, в Америке, в России, везде - такой мировой опыт.

Поэтому нельзя наваливать на людей вот эту неподъемную коммуналку, надо снижать ее, тогда не будет задолженностей. Тарифная система давно требует полного пересмотра, естественно в сторону снижения и мы готовы, и мы предложили вариант уже и сделаем это - как тарифы снизить минимум в два раза, потому что цена газа будет как минимум 3800 грн после наших переговоров и заключения новых контрактов, а не 8000 как сегодня, что является абсолютно убийственным для людей, для экономики, для коммунальной сферы. тарифы будут пересмотрены, а то, что какие-то пытаются косметические вещи пытается сделать сейчас уходящее правительство, ну оно хочет как-то свой имидж окончательно не уничтожить, потому что все люди просто стонут от тех тарифов, которые они на них навалили", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".