Напад на знімальну групу "Стоп Корупції" - під час зйомок сюжету, в автівку активістів в'їхав легковик. В Організації вважають - ДТП було скоєно навмисно. І пов'язують провокацію з героєм розслідування журналістів "Стопкору" - головою Київського районного суду Одеси . Інцидент стався у районі елітного житлового комплексу, де й мешкає суддя.

Активісти написали заяву до поліції.

"Приїхав бус з тітушками. Тітушки дали команду тому водію на старому побитому "Жигулі", він в нас в'їхав. Коли він в нас в'їхав, той бус з тими тітушками поїхав, ми його більше не бачили. Машина, яка нас протаранила - зупинилися і разом з нами чекало поліцію. Для мене організатор очевидний - це голова Київського райсуду Сергій Чванкін", - заявила Анастасія Шевченко, журналіст ГО "Стоп Корупції".

У Київському райсуді Одеси причетність до інциденту - відкидають. Усі деталі тепер встановлюють правоохоронці. У поліції за фактом погрози журналістам відкрили кримінальне провадження.