Напад на активістів: знімальну групу ГО "Стоп Корупції" протаранили автомобілем [ Редактировать ]
Напад на знімальну групу "Стоп Корупції" - під час зйомок сюжету, в автівку активістів в'їхав легковик. В Організації вважають - ДТП було скоєно навмисно. І пов'язують провокацію з героєм розслідування журналістів "Стопкору" - головою Київського районного суду Одеси . Інцидент стався у районі елітного житлового комплексу, де й мешкає суддя.
Активісти написали заяву до поліції.
"Приїхав бус з тітушками. Тітушки дали команду тому водію на старому побитому "Жигулі", він в нас в'їхав. Коли він в нас в'їхав, той бус з тими тітушками поїхав, ми його більше не бачили. Машина, яка нас протаранила - зупинилися і разом з нами чекало поліцію. Для мене організатор очевидний - це голова Київського райсуду Сергій Чванкін", - заявила Анастасія Шевченко, журналіст ГО "Стоп Корупції".
У Київському райсуді Одеси причетність до інциденту - відкидають. Усі деталі тепер встановлюють правоохоронці. У поліції за фактом погрози журналістам відкрили кримінальне провадження.
по теме
Голова Ради суддів Олег Ткачук поскаржився на тиск з боку Адміністрації президента
Олег Ткачук каже, що ситуація викликає у нього занепокоєння. Та загрожує... авторитету судової влади
Президента Франції судитимуть за корупцію
Колишній президент Франції Ніколя Саркозі постане перед паризькою Фемідою у справі про імовірний підкуп слідчих
Провокативні білборди та брудні технології: хто стоїть за дискредитацією "Опозиційної платформи - За життя" в Одесі?
На вулицях міста розмістили білборди з провокативними написами, які спотворюють ідеологію політсили. У партії запевняють, провокацію замовили політичні опоненти
Журналіста Івана Голунова відпустили на свободу
Іван Голунов проводив розслідування про поховальний бізнес, доходи від якого надходили високопоставленим силовикам
Юлія Тимошенко закликала розслідувати корупцію у газотранспортній системі
Юлія Тимошенко звинувачує у зловживаннях нинішній уряд, "Нафтогаз" та Нацкомісію з державного регулювання у галузі енергетики