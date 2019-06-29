Мирний план врегулювання ситуації на Донбасі напередодні представили у Сенаті Франції українські депутати Вадим Рабінович та Нестор Шуфрич.

Свою позицію щодо встановлення миру вони обговорили з Наталі Гуле - керівником сенатського комітету з питань безпеки і закликали європейських політиків допомогти Україні в реалізації програми.

"Мы только что представили наш мирный план в одном из самых, я считаю, оплотов демократии - в сенате Франции. Мы сегодня поговорили о мире, мы получили союзников - одну их известнейших сенаторов Франции, которая тоже хочет мира. И говорит, что замороженный конфликт в центре Европы - плохо и для французов и для всех других стран ", - говорить Вадим Рабінович, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

"В сегодняшней концепции, которая вчера была обговорена и согласована в Минске на встрече Виктора Медведчука с лидерами так называемых ДНР и ЛНР, находится весь комплекс мероприятий, в том числе и предлагаемый проект изменений в Конституцию, который предусмотрен комплексом мер по реализации Минских соглашений", - говорить Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

"Я дуже рада була зустрітися з паном Рабіновичем та паном Шуфричем. І на це є дві причини: перш за все, вдалося продемонструвати силу парламентської дипломатії і принести мир на мою Батьківщину - в Україну, тому що мій дідусь народився в Києві", - наголосила Наталі Гуле, керівник Комітету з питань безпеки в Сенаті Франції.