Биткоин: курс криптовалюты резко "взлетел" [ Редактировать ]
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), продолжает стремительно повышаться в цене.
Теперь за монету предлагают $12 060,05.
Вслед за биткоином выросла цена других криптовалют:
- Ethereum $319,440;
- Ripple $0,42450;
- Bitcoin Cash $441,95;
Ранее мы писали о том, что цены на продукты в Украине резко выросли.
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