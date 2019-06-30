Перемога у передвиборчих баталіях: "Опозиційна платформа - За життя" виграла усі незаконні позови проти Юрія Бойка [ Редактировать ]
До речі, це вже не перша провокація з боку політичних опонентів на адресу "Опозиційної платформи - За життя".
Нагадаємо, цього тижня Вікторія Слободенюк двічі позивалася до суду щодо законності участі Юрія Бойка в парламентських перегонах. Проте, ні Шостий апеляційний суд Києва, ні Верховний - скарги Вікторії Слободенюк не задовільнили.
"Ми надали виписки з державних реєстрів, з Реєстру державних громадських формувань і з Єдиного державного реєстру про підприємства та організації України про те, що Юрій Анатолійович Бойко є співголовою партії "Опозиційна платформа - За життя", - відповідно, він є членом цієї партії. Ми надали докази у вигляді протоколу з'їзду партії, на якому було висунуто кандидатів у народні депутати. Ми надали пакет документів, який був представлений у Центральну виборчу комісію для реєстрації всіх кандидатів. В усіх цих документах було повністю дотримано вимоги законодавства щодо їх змісту, щодо їх оформлення, щодо способу, в який вони були подані", - наголосив Олександр Пузанов, адвокат, представник Юрія Бойка.
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