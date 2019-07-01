"Ищу донора": Любовь Успенская сделала громкое заявление [ Редактировать ]
Популярная 65-летняя российская певица Любовь Успенская заявила о желании стать мамой и объявила о поиске донора яйцеклетки для ЭКО. Об этом звезда сообщила в Instagram.
"Друзья, ну что, я решилась. И серьезно настроена! Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть", - написала звезда. Также Успенская выдвинула требования к успешному донору: "1. Красота; 2. Ум; 3. Талант; 4. Здоровье; 5. Доброта; 6. Честность. Так что, друзья, пожелайте мне удачи. А недоброжелателей попрошу гулять лесом. Интим не предлагать".
Ранее популярная 65-летняя певица Любовь Успенская шокировала поклонников признанием. Звезда рассказала, что на ее глазах убили шестерых людей.
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