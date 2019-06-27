Популярная 65-летняя певица Любовь Успенская шокировала поклонников признанием. Звезда рассказала, что на ее глазах убили шестерых людей. Об этом она рассказала в одном из You Tube-проектов.

По словам Успенской, в далеких 90-х она приезжала в Сибирь петь на празднике. Клиенту тогда исполнилось 30 лет.

"После дня рождения на наших глазах шестерых расстреляли. Трупы я видела на снегу. Там была борьба за власть, группировки. Я не знаю, кто его расстрелял. Но то, что он кому-то мешал. Охрану тоже расстреляли. Я видела, в меня не попали. Я думаю, плохо стреляли", - сказала Успенская.

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