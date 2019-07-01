На Донбасі через борги шахти відключають від електрики. Деякі з них, зокрема, у Луганській області працюють в аварійному режимі - лише відкачують підземні води. А подекуди навіть це зробити неможливо. Місцеві жителі побоюються екологічної катастрофи. На одній із копалень на прямому зв'язку перебуває наш кореспондент Руслан Смєщук. Руслане, розкажи, що там зараз відбувається?

Студія, вітаю. Зараз біля шахти Гірська, це шахта, яка розташована неподалік лінії зіткнення. І яку колектив зумів зберегти навіть під час бойових дій, але от зараз шахта на межі закриття. Через заборгованість її можуть відімкнути від енергопостачання. А це значить, що припинять працювати система вентиляції та водовідведення. А це по суті - смертельний вирок для підприємства. І от сьогоднів екстреному режимі з-під землі підняли шахтарів. Але там в вшахті о сих пір залишається група страйкарів, які от собою намагаються прикрити підприємтсво і вимагають не відєднувати шахту від енергопостачання. А також группа життєзабезпечення.

"Я, как главный инженер дал команду горному диспетчеру собирать всех людей возле северного ствола и центрального ствола, когда люди собрались была команда выдать людей на поверхность. Люди выехали на поверхность, но в шахте осталось семь человек во главе с директором шахты Дмитрием Александровичем, председателем профсоюза и пятью начальниками участков, которые отказались выезжать из шахты покуда не решиться вопрос с электроэнергией", - говорить Руслан Сомік, головний інженер шахти "Гірська".

Для селища Гірське, де шахта є по суті єдиним джерелом роботи, її закриття буде катастрофою для місцевих жителів. Нажаль подібні процеси відбуваються і в інших частинах Донбасу.

"В Донецкой и Луганской областях на шахтах отключили электроэнергию, оставили только водоотливы и центральное проветривание, и вентиляторы. И шахты не работают. Это, прежде всего, "Первомайскуголь" - Луганская область, Лисичанскуголь - Луганская область, Селидовуголь - Донецкая область Верноградуголь. Значит им отключили электроэнергию, оставили только возможность, чтобы шахты не затопило. Значит это просто идет уничтожение государственных шахт. Причем на Донбассе. На подконтрольной Украине территории", - говорить Юлій Йоффе, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

І до цієї ситуації долучився співголова партії опозиційна платформа за життя Юрій Бойко. Ось що він заявив в інтервью нашому телеканалу.

"Отключение электроэнергии на шахте и уничтожение ее это прямая угроза энергетической безопасности - раз. Второе - это потеря около пятидесяти тысяч рабочих мест - два. Это уничтожение тех поселков и городов, где стоит шахта "Горская" она находится в поселке Горское, где живут сегодня 30 тысяч людей и у них это единственный кормилец и половина приехала с неконтролируемых территорий с города Первомайска, поэтому это беда серьезная И на шахте "Горская" весь коллектив спустился в шахту, сказали и мы там будем, топите и нас. На работе никого нет, ни президента, ни главы администрации, ни премьер-министра. Нашли министра еле-еле, он пообещал вмешаться, но на самом деле я смотрю, что ситуация критическая. Мы сейчас направили письма во все инстанции и я думаю, что кто-то будет отвечать в криминальном плане за это. Кого-то посадят точно, как только смениться власть и смениться парламент", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

На даний момент така тут у Гірському ситуація.