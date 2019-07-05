Ивана Купала 2019: афиша мероприятий в Киеве [ Редактировать ]
Ивана Купала - один из четырех главных праздников солнечного календаря. Это традиционный праздник, который отмечают в ночь перед Ивановым днем. Его отмечают с 6 на 7 июля. Мы собрали для вас ряд событий, которые пройдут в эти дни.
Ивана Купала в Феофании
В течение всех выходных в парке будут работать кафе под открытым небом, где можно угоститься блюдами украинской кухни, домашней выпечкой и полезными летними напитками. Также для вас приготовлена насыщенная развлекательная программа.
- Когда: 6-7 июля, 15:00
- Где: парк "Феофания", улица Академика Лебедева, 37
- Сколько стоит: согласно входному билету в парк
Ивана Купала в Пирогово
Издавна Ивана Купала является самым колоритным и интересным праздником лета. Здесь воспроизведут купальское обрядовое действо, познакомят с главными персонажами праздника - Купалой и Мареной, проведут мастер-классы по плетению венков и заведете традиционные хороводы.
Во время праздника вы сможете также приобрести праздничную атрибутику на традиционной ярмарке народных ремесел.
- Когда: 6 июля, с 17:00 до 21:00
- Где: Национальный музей народной архитектуры и быта, улица Академика Тронька
- Сколько стоит: полный - 50 гривен, льготный - 30 гривен
Водяная битва в Феофании
В субботу в Феофании можно будет спастись от летнего зноя и освежиться под потоками воды. Тут устроят настоящую войну, но оружием будут служить водные пистолеты, пластиковые бутылки или ведра.
- Когда: 7 июля, 17:00
- Где: парк "Феофания", улица Академика Лебедева, 37
- Сколько стоит: уточняйте по телефону 067-447-10-15
Выставка цветов "Цветочная Эллада"
По 28 июля на территории Печерского ландшафтного парка проходит выставка цветов в греческом стиле "Цветочная Эллада".
Вас ждут: 150 тысяч цветов, селфи на новой смотровой площадке, ярмарка цветов и хендмейду, детский парк аттракционов, кинотеатр под открытым небом, пикник, мастер-классы, развлекательная программа и еще много сюрпризов
- Когда: 6-7 июля, 10:00
- Где: Спивоче поле, улица Лаврская, 33
- Сколько стоит: взрослым - 75 грн, детский - 25 грн, льготным группам - бесплатно
Final Music Ring в Beer House!
В субботний вечер гости заведения станут свидетелями решающего поединка для проекта Music Ring. Среди нескольких претендентов выберут лучшего, поэтому готовьтесь, будет жарко.
На сцене выступят GannaBaby, Sellow и Анастасия Кравчук. А специальным гостем станет Алексей Шманев, экс-вокалист известного гуцул-метал-группы "Карна" и фронтмен проекта Entree, который завоевал свою популярность выступлениями на самых больших фестивальных сценах и концертных площадок Украины.
А еще обещают развлечь присутствующих розыгрышами с призами и подарками.
- Когда: 6 июля, 20:00
- Где: Beer House, улица Бассейна, 2а
- Сколько стоит: 150 гривен заранее, 200 гривен - в день ивента, резерв по телефону 067-552-23-22
Утро в Музее
В зале главного художественного музея страны пройдет уникальное событие, частью которого может стать любой желающий. Утром здесь будут заниматься йогой и медитировать с профессиональным инструктором. А после этого можно насладиться культурной составляющей этого дня - посмотреть картины, которые достали из запаса именно для этого ивента.
- Когда: 6 июля, 08:30
- Где: Национальный художественный музей Украины, улица Грушевского, 6
- Сколько стоит: 500 гривен
Джазовые истории в саду - "Он и Она"
В знойном июльском городе можно будет скрыться в прохладе ботанического сада и послушать романтический моноспектакль. Под музыкальный аккомпанемент струнного трио Red Woods Оксана Вотум будет читать зрителям реальные истории любви реальных людей, которые, как и все, живут в нашем городе и ищут своего человека.
- Когда: 6 июля, в 20:00
- Где: Национальный ботанический сад им. Гришко НАН Украины, улица Тимирязевская, 1
- Сколько стоит: от 300 до 425 гривен
Выставка мотоциклов Harley-Davidson
Для ценителей мото-индустрии в Киеве открывается самая большая в Европе частная коллекция мотоциклов Harley-Davidson. Модельный ряд представлен экземплярами с 1912 года.
В коллекции более 20 уникальных моделей мотоциклов: раллийных, военных и гражданских. Каждый из них является особенным и несет в себе целую историю. Некоторые экспонаты едва ли не единственные в мире.
Вся история компании Harley-Davidson в одном месте.
- Посетить выставку можно 6-7 июля
- Адрес: улица Серпнева, 21/1, Феофания
- Чтобы попасть на выставку нужно пройти предварительную запись на сайте
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