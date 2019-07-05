Ивана Купала - один из четырех главных праздников солнечного календаря. Это традиционный праздник, который отмечают в ночь перед Ивановым днем. Его отмечают с 6 на 7 июля. Мы собрали для вас ряд событий, которые пройдут в эти дни.

Ивана Купала в Феофании

В течение всех выходных в парке будут работать кафе под открытым небом, где можно угоститься блюдами украинской кухни, домашней выпечкой и полезными летними напитками. Также для вас приготовлена насыщенная развлекательная программа.

Когда: 6-7 июля, 15:00

Где: парк "Феофания", улица Академика Лебедева, 37

Сколько стоит: согласно входному билету в парк

Ивана Купала в Пирогово

Издавна Ивана Купала является самым колоритным и интересным праздником лета. Здесь воспроизведут купальское обрядовое действо, познакомят с главными персонажами праздника - Купалой и Мареной, проведут мастер-классы по плетению венков и заведете традиционные хороводы.

Во время праздника вы сможете также приобрести праздничную атрибутику на традиционной ярмарке народных ремесел.

Когда: 6 июля, с 17:00 до 21:00

Где: Национальный музей народной архитектуры и быта, улица Академика Тронька

Сколько стоит: полный - 50 гривен, льготный - 30 гривен

Водяная битва в Феофании

В субботу в Феофании можно будет спастись от летнего зноя и освежиться под потоками воды. Тут устроят настоящую войну, но оружием будут служить водные пистолеты, пластиковые бутылки или ведра.

Когда: 7 июля, 17:00

Где: парк "Феофания", улица Академика Лебедева, 37

Сколько стоит: уточняйте по телефону 067-447-10-15

Выставка цветов "Цветочная Эллада"

По 28 июля на территории Печерского ландшафтного парка проходит выставка цветов в греческом стиле "Цветочная Эллада".

Вас ждут: 150 тысяч цветов, селфи на новой смотровой площадке, ярмарка цветов и хендмейду, детский парк аттракционов, кинотеатр под открытым небом, пикник, мастер-классы, развлекательная программа и еще много сюрпризов

Когда: 6-7 июля, 10:00

Где: Спивоче поле, улица Лаврская, 33

Сколько стоит: взрослым - 75 грн, детский - 25 грн, льготным группам - бесплатно

Final Music Ring в Beer House!

В субботний вечер гости заведения станут свидетелями решающего поединка для проекта Music Ring. Среди нескольких претендентов выберут лучшего, поэтому готовьтесь, будет жарко.

На сцене выступят GannaBaby, Sellow и Анастасия Кравчук. А специальным гостем станет Алексей Шманев, экс-вокалист известного гуцул-метал-группы "Карна" и фронтмен проекта Entree, который завоевал свою популярность выступлениями на самых больших фестивальных сценах и концертных площадок Украины.

А еще обещают развлечь присутствующих розыгрышами с призами и подарками.

Когда: 6 июля, 20:00

Где: Beer House, улица Бассейна, 2а

Сколько стоит: 150 гривен заранее, 200 гривен - в день ивента, резерв по телефону 067-552-23-22

Утро в Музее

В зале главного художественного музея страны пройдет уникальное событие, частью которого может стать любой желающий. Утром здесь будут заниматься йогой и медитировать с профессиональным инструктором. А после этого можно насладиться культурной составляющей этого дня - посмотреть картины, которые достали из запаса именно для этого ивента.

Когда: 6 июля, 08:30

Где: Национальный художественный музей Украины, улица Грушевского, 6

Сколько стоит: 500 гривен

Джазовые истории в саду - "Он и Она"

В знойном июльском городе можно будет скрыться в прохладе ботанического сада и послушать романтический моноспектакль. Под музыкальный аккомпанемент струнного трио Red Woods Оксана Вотум будет читать зрителям реальные истории любви реальных людей, которые, как и все, живут в нашем городе и ищут своего человека.

Когда: 6 июля, в 20:00

Где: Национальный ботанический сад им. Гришко НАН Украины, улица Тимирязевская, 1

Сколько стоит: от 300 до 425 гривен

Выставка мотоциклов Harley-Davidson

Для ценителей мото-индустрии в Киеве открывается самая большая в Европе частная коллекция мотоциклов Harley-Davidson. Модельный ряд представлен экземплярами с 1912 года.

В коллекции более 20 уникальных моделей мотоциклов: раллийных, военных и гражданских. Каждый из них является особенным и несет в себе целую историю. Некоторые экспонаты едва ли не единственные в мире.

Вся история компании Harley-Davidson в одном месте.