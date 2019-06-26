26 июня - 177-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 188 дней.

В этот день отмечают Международный день борьбы с наркоманией (с 1987 года), а также Международный день поддержки жертв пыток (с 1997 года).

В народе 26 июня чествуется Акулина Гречишница. Этот день был посвящен гречихе: из нее варили кашу и угощали нищих, также в этот период ее сеяли.

Главная примета дня: если много комаров – к хорошей погоде.

Именины празднуют сегодня: Акулина, Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Яков.

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