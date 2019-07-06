На Луганщині працівники шахти "Гірська" на глибині 700 метрів продовжують акцію протесту. Вони вимагають врятувати підприємство, яке може зупинитись. Через борги шахті загрожує знеструмлення. Тоді зупинять роботу системи вентиляції та водовідведення - і копальня буде затоплена та загазована.

Люди бояться, що коли вони вийдуть на поверхню - електрика буде відключена. Якщо до початку наступного тижня ситуацію не врегулюють - під землю спуститься ще більше шахтарів, а інша група почне голодування, - заявляють протестувальники.

"Шахта "Горская" - образующие предприятие нашего городка, 20 тысяч человек - а шахта является градообразующим предприятием. И после оккупации Первомайска - у нас нашли приют многие переселенцы. Нашли свое пристанище. 5 лет проживают у нас. И если шахты затопятся - подводные воды выдавят метан на поверхность. Это грозит экологической катастрофой", - наголосив Руслан Сомік, головний інженер шахти "Гірська".

"10 горняков сейчас находятся под землей, акция продолжается и будет продолжаться до выполнения наших требований. Не у всех нормально со здоровьем. У кого давление за 150-180 подскакивало. Тех - старались менять. Если в понедельник не решиться этот вопрос, мы объявим голодовку в горсовете - и будем параллельно с теми, кто там, - будем проводить акции", - зазначив Віктор Видиш, голова незалежної профспілки шахти "Гірська".