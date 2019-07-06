У Каліфорнії рахують збитки від руйнівного землетрусу [ Редактировать ]
На півдні Каліфорнії стався землетрус - найсильніший у штаті за останні 20 років. Його магнітуда сягнула 7 балів.
Це вже другий землетрус за тиждень. Перший був дещо слабкіший - лише 6 і 4 бали.
Цього разу, як і попереднього, підземні поштовхи спричинили пошкодження будівель та ліній електропередач - що призвело до перебоїв з електрикою. Подекуди через розриви газогонів спалахнули пожежі. Загиблих немає.
"Ніколи не бачив нічого подібного. Це найбільший і найпотужніший землетрус за все моє життя. У нас розбилися кілька тисяч пляшок в крамниці - це величезний удар по бізнесу, ми втратили десятки тисяч доларів. І, певно, знадобиться час, аби відновитися. Але ми впораємося", - розповідає Віктор Абдуллатіф, власник крамниці.
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