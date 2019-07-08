Встречу премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, которая была запланирована на понедельник, 8 июля, отменили. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

"Отменена встреча премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с высоким представителем Европейского Союза, вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини, которая была анонсирована на 8 июля 2019 года", - указали в пресс-службе.

Ранее мы писали о том, как Гройсман резко отреагировал на возвращение России в ПАСЕ.