Встречу Гройсмана и Могерини отменили [ Редактировать ]
Встречу премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, которая была запланирована на понедельник, 8 июля, отменили. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
"Отменена встреча премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с высоким представителем Европейского Союза, вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини, которая была анонсирована на 8 июля 2019 года", - указали в пресс-службе.
Ранее мы писали о том, как Гройсман резко отреагировал на возвращение России в ПАСЕ.
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